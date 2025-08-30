¡Úµð¿Í¡Û¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÁá¤¯¤âà»ÄÎ±¥é¥Ö¥³¡¼¥ëá¡¡£Ï£Â¤âÎÏÀâ¡ÖËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¡×
¡¡¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤¬£²£¹Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÆºï¤ê¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÍèÆü£±Ç¯ÌÜ½õ¤Ã¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤âÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½õ¤Ã¿Í¤Î°ìÂÇ¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡££±¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó°ì»àËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÁê¼ê¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦¥É¥ê¥¹¤ÎÅê¤¸¤¿£´µåÌÜ¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£¡ÖºÇÄã¤Ç¤âµ¾Èô¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ò¤¤¤¨¤Ð³°Ìî¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¿¶¤êÊÖ¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬£ÖÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤£³ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ì·®ÂÇ¤ò¾Î»¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¡ÊÆóÎÝÂÇ¤Î¡Ë¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÁöÎÝ¤¬¤Í¡£¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¤¯¤®¤ò»É¤·¡¢»°¿Ê¤»¤ºÆóÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÕËýÁöÎÝ¤Ë¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ÇÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÃ¦½Ð¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£´Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿°¤Éôµð¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Íµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¡£Á°¥«¡¼¥É¤Î¹Åç£³Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï½éÀï¤ÇÂåÂÇ¡¦£±£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È£²¡¢£³ÀïÌÜ¤Ç¤â°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ç£¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£
¡¡¤¿¤À¡ÖÂÇ·â¤È¼éÈ÷¤Î·ë²Ì¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Íð¤ì¤ë¤È¤â¤¦ÊÒÊý¤âÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê¼óÇ¾¿Ø¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÕËýÁöÎÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¥é¤Ãµ¤¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤½õ¤Ã¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âµåÃÄ£Ï£Â¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÍèµ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤½õ¤Ã¿Í¤À¡×¤È·ÀÌó¹¹¿·¤ò¶¯¤¯¿ä¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±£Ï£Â¤Ï¡Öº£µ¨¤Îµð¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¡£²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤âÉÃÆÉ¤ß¤ÊÃæ¡¢Ä¹ÂÇ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÁª¼ê¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçË¤½õ¤Ã¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¤¬¡¢À³Ê¼«ÂÎ¤Ï»ê¤Ã¤Æ¿Â»ÎÅª¤Ç¶¨Ä´À¤â¤¢¤ëÃË¡£¤À¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ø¤ï¤ì´Ø¤»¤º¡Ù¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÄ¹½ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½ç±þ¤â¸«¹þ¤á¤ë¡£¹ë²÷¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÊ¨¤«¤»¤ëÂçË¤½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍèµ¨°Ê¹ß¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£