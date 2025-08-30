「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）

聖地のダイヤンモンドを駆け回った。「６番・遊撃」で自身３試合連続のスタメンとなった阪神・熊谷敬宥内野手が、攻守で躍動。敗戦の中で存在感を放った。

まずはバットで見せる。二回、２死走者なしから、巨人・山崎の直球を捉え、チーム初ヒットとなる中前打を放った。さらに１点を追う五回は、無死一塁で左前打を放ちマルチ安打。チャンスを広げ、一時同点につなげた。

これで出場８試合連続安打と好調をキープ。「ヒットが出てることに関してはいいこと」と納得の内容だ。２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）こそ２番で出場も、下位打線を打つことが多い。「６、８番は意外にチャンスで回ってくるので、そういうところでの一本打てるようには、こだわっている。必死に食らいつく気持ちです」。打順に応じた役割も、高いレベルで果たしている。

持ち味の守備力も見せつけた。六回、３点を勝ち越され、なおも１死二塁のピンチ。ここでリチャードの放った二遊間寄りの難しい打球を、うまくさばいた。「守備第一なんで。ピッチャーを助けられるようにしたいなと」。好プレーも涼しい顔で振り返った。

ロードを終え、約１カ月ぶりに帰ってきた甲子園で躍動した。「（声援は）すごい力強いですし、僕らの力にもなる。また勝てるように頑張っていきたい」。虎の最強ユーティリティープレーヤーは、与えられた場所で結果を残していく。