¡¡£±£°·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£±£°»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ë¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£³£·¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡×¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÉüµ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÖ¤êºé¤¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¥¬¥¯¥Ã¤È¸º¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤È¼Â¤Ë£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆüÍËÌë£±£°»þÈ¾¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÈ¡£¤½¤³¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ìÅª¤Ë¼ê±Û¤Î½Ð±é¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£Ï£Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ê±Û¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢¥¤¥Ã¥Æ£ÑÆÃÈÖ¤Ë£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯£´·î¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼ê±Û¤¬½Ð¤¿£²²ó¤È¤â¥í¥±¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤ÏÈÖÀë¤ò¤«¤Í¤Æ¼ê±Û¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÉüµ¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤È£Í£Ã¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼ê±Û¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ê±Û¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÉüµ¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇËÜ³ÊÉüµ¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ê±Û¤Ë¤È¤Ã¤Æ£±£°·î¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£