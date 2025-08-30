「何よ！サレ妻のくせに！」妊娠中に夫の不倫相手が「ご挨拶」に来訪→我が家の玄関で告げられた衝撃の言葉【著者に聞いた】
【漫画を読む】自宅にやって来た夫の不倫相手だが…!?
猛暑の週末はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年上半期によく読まれた漫画をあらためて紹介！
2024年11月にmamagirlで公開された「サレ妻のくせに！」は、ネット上の不倫エピソードを参考に制作されており、そのリアルさから注目を集めている。今回は、プロット制作を担当したmamagirl編集部の梅田さんと、作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)にインタビューを行った(前編)。
■玄関に現れた、不倫相手からの「ご挨拶」
結婚して1年、現在第一子を妊娠中の妻。ある晩、夫のケンジから「部長と飲みに行く」と連絡があり、妻はそのまま帰りを待っていた。深夜に帰ってきた夫は元気がなく、そのままシャワーを浴びてしまう。
翌朝、スマホを見ながら朝食を食べる夫に注意すると、「緊急の連絡だ」と言う。その日は残業で遅くなり、夕飯もいらないとのこと。深刻そうな顔で「ごめん…ほんと、ごめん」と謝る夫の様子に、妻は嫌な予感がし始める。
その日の夜、帰宅した夫の顔には大きなあざができていた。理由を聞くと「さっき転んじゃって…」と言うが、転んでできるあざではなさそうだ。妻が手当てをしようとすると、「自分でやるからもう寝て？」と拒否されてしまう。
翌朝、インターホンが鳴りドアを開けると、一人のきれいな女性が立っていた。女性は「はじめまして、…奥様、旦那さんの不倫相手です」と不気味な笑みを浮かべ、妻は夫の不倫を初めて知る。
玄関にやってきた不倫相手を見て、夫は驚きを隠せない。夫は、不倫相手が元カノで、一晩だけ関係を持ったと話す。衝撃的な事実を聞き、妻の体の震えが止まらない。先日「飲みに行く」と言っていたのも嘘で、その夜は元カノと過ごしていたという。その後、物語は修羅場へと発展していく。
■リアルな不倫話と、強調された表情
本作が誕生した経緯について、梅田さんは「ネット上で見かけたいくつかの不倫エピソードを参考に制作いたしました」と語る。不倫相手が直接家に来る展開はショッキングだが、ネット上ではよくある話だと感じたことが、制作のきっかけだという。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
