「何よ！サレ妻のくせに！」妊娠中に夫の不倫相手が「ご挨拶」に来訪→我が家の玄関で告げられた衝撃の言葉【著者に聞いた】

「何よ！サレ妻のくせに！」妊娠中に夫の不倫相手が「ご挨拶」に来訪→我が家の玄関で告げられた衝撃の言葉【著者に聞いた】