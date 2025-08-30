£Ó£Ë£Å£´£¸ÃæÌî°¦Íý¡¡Â´¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¡× º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤ÎÃæÌî°¦Íý¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£¡ÖÂè£³²ó£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¡Ê£²£°£±£¸Ç¯£±·î¡Ë¤Ç£Ô£å£á£í¡¡£Ë¶¤Ë£±½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÌî¤Ï£²ºîÏ¢Â³¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££·Ç¯È¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£¸·î£³£±Æü¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤òÂ´¶È¤¹¤ë
¡¡ÃæÌî¡¡¹â¹»£²Ç¯À¸¤«¤é£·Ç¯È¾¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î³èÆ°¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¹·î¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡¡ÃæÌî¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Ç¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ä¥»¥ó¥¿¡¼³Ú¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¿Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æº£¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤È¤¤Ë¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡ÃæÌî¡¡ËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤ÏÃÏ¸µ¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ê¤Î¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ß¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡ÃæÌî¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¦µæÀ¸¤Î¤È¤¤Ë£Ô£å£á£í¡¡£Ë¶¤Î¡ÖºÇ½ª¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ë¸ø±é¡×¤Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¡¢µÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Á°Æü¤ÎÌë¤Ë¡ÖÌÀÆü½Ð±é¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¹õÍ§·î¤µ¤ó¤ÈÈ¾Ê¬È¾Ê¬¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤¤ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹âÌøÌÀ²»¤µ¤ó¡¢Âç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼¹á¿¥¤µ¤ó¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤µ¤ó¤¿¤ÁÀèÇÚÊý¤¬ËÜÅö¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î£³£²£î£ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê£²£´Ç¯£²·î£²£¸ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢£³£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹ðÇò¿´Çï¿ô¡×¡Ê£²£´Ç¯£±£°·î£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç£²ºîÏ¢Â³¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¡¡ÃæÌî¡¡¼«Ê¬¤¬ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤è¤êº£¤Þ¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡ÃæÌî¡¡¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æµó¤²¤ë¤Ê¤éÂç¤¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Î¿¶¤ê¤ò²¿¶Ê¤â³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ï
¡¡ÃæÌî¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÁêÀîÃÈ²Ö¤µ¤ó¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤â¤¦£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¥Ý¥«¥ó¤È¤·¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¶Ê¤·¤«Ä°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤À¤±¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¥¹¥Æ¥¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¡£Æþ¤ëÁ°¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤éÉÝ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝÆþ¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤ª¸ß¤¤Ãí°Õ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ï
¡¡ÃæÌî¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Å»ö¤ä³èÌö¤¹¤ë¾ì¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¸¦µæÀ¸¤ÎÆîß·Îø¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·¡¢´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾Íè¡¢¤Þ¤¿£Ó£Ë£Å£´£¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎø¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÇ®¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼¤á¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸å²ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿Ê²½¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È¸å¤ÎÍ½Äê¤Ï
¡¡ÃæÌî¡¡Â´¶È¸å¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä©Àï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ä£Ï£Ì¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤ª»Å»ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡ÃæÌî¡¡»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢»ä¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤â»ä¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£