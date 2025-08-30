◇パ・リーグ オリックス8-1西武（2025年8月29日 ベルーナD）

真夏の熱気こもる敵地・ベルーナドームで、オリックス・九里の気迫はこの日も全開だった。7回7安打1失点で9勝目。122球の熱投で広島時代の21年以来4年ぶりの2桁10勝に王手をかけた右腕は「試合途中に水本ヘッドに“ヒットを打たれてもそういう投手なんだから粘り強く投げていけ”と言ってもらって。変に考えすぎず一人一人と勝負できた」と汗を拭った。

最速は145キロどまりでも、多彩な変化球を織り交ぜて相手打線を幻惑。西武戦は今季4戦計25回2/3を投じて防御率1・75、広島時代を含めて通算6試合で3勝無敗のキラーぶりだ。宮城や曽谷、田嶋らが登録を抹消され、30日は今週2度目のブルペンデーを予定。苦境の先発陣において、唯一開幕から抹消されずにフル稼働を続けるタフネスぶりを示し、この日で昨季131回2/3を超える138回1/3に到達した。

「僕的には、まだそこまで（身体面の変化を）感じていない。いけるところまで突っ走れるように」

ブルペンで奮闘を続ける3年目右腕の才木には、投球時に体が開きがちになる悪癖について質問され、アップ前から付きっきりでトレーニング法を伝授。若手主体の投手陣を、言葉と姿勢の両方でけん引する。敗れた4位・楽天とのゲーム差は5に拡大。来月1日に34歳を迎える右腕が、33歳ラスト登板でその存在価値を示した。 （阪井 日向）