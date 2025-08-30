¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌäÂê¤¬¤³¤¸¤ì¤¿Í×°ø¡ÖÄ¥ËÜÁª¼êÂ¦¤Ë¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ÌäÂê¤Îàº¬ËÜá¤Ï¡½¡½¡£Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Ç¹Ô»È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Âîµå³¦¤Ç¤Ï¼«¹ñÁª¼êÆ±»Î¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¸øÊ¿À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¼«¹ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬´·½¬¤À¡£¤·¤«¤·£¹Æü¤ÎÁáÅÄ¡½Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÀï¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤¬£²¡½£´¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Âè£µ¥²¡¼¥à»þ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë²¬Íº²ð»á¤¬¶î¤±´ó¤ê¡¢¼£ÎÅ»þ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¼£ÎÅ¸å¤ÎÁáÅÄ¤¬µÕÅ¾¤·¡¢£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´·½¬ÇË¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ëº¸ÏÓ¤òºÆ¤ÓÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁáÅÄ¤ÏÆüËÜ¶¨²ñ¤Ê¤É¤Ë¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½»öÁ°¤Ë¾µÇ§¤âÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÂîµå´Ø·¸¼Ô¤ÏÁáÅÄ¤Î¸«²ò¤òµ¿Ìä»ë¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¥ë¡¼¥ë¤ËÄñ¿¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´·½¬¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂîµå²¦¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç¶¨²ñÂ¦¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡¢Ä¥ËÜÁª¼êÂ¦¤Ë¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÁáÅÄ¤Ï¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊý¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â£±Ì¾¡¢½èÃÖÃæ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä¾É¾õ¤Î³ÎÇ§¤È½èÃÖ¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àï½Ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼£ÎÅ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¤½¤ì¤Ç¤â´·½¬ÇË¤ê¤ÎÇÈÌæ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£