俳優の趣里（３４）とＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩこと俳優の三山凌輝（２６）が２９日、結婚したことを発表した。お互いのインスタグラムに連名の署名入り文書をアップして報告。趣里が妊娠中であることも明かした。

文書では「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」とし、「２人の間に新しい命も授かることができました」と報告。発表時期については「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と説明した。

趣里は俳優・水谷豊と伊藤蘭を両親に持ち、２０２３年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」ではヒロインを熱演した。「私たちの両親はじめ、周囲で支えて下さっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」とつづり、伊藤も自身のインスタグラムで「趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」と温かいメッセージで祝福した。

三山はＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩとして活動するも、４月に女性トラブルが報じられ、活動を一時休止中。投稿では「これからも２人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と、２人の思いをつづって締めくくられた。