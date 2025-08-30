◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―４巨人（２９日・甲子園）

１０勝目を挙げた山崎の投球は攻める姿勢を感じた。阪神戦は５試合に投げて２勝０敗。チームが７勝１５敗と大きく負け越している中で、クライマックスシリーズ（ＣＳ）に向けても大きな存在となりそうだ。

野球は四球が絡むと得点に結びつきやすいが、阪神打線は特にそうだ。相手バッテリーが警戒しすぎてカウントを悪くして、痛打を浴びるケースも多い。今シーズンのセ・リーグの四球数の上位５人は、大山、近本、佐藤輝、森下、坂本と阪神勢が独占している。山崎はその５人に対して四球を出さず、ストライクゾーンで勝負できていた。

７回先頭で代打を送られての交代となったが、６回１失点で球数はまだ９３球だった。チームの大黒柱として、アクシデントでなければ最低でも７回は投げきってほしかった。

長い間、野球を見てきたが、２位チームが勝率５割を切った記憶がない。ＣＳに胸を張って出るためにも、巨人は１日でも阪神の優勝を遅らせ、意地でも借金を返済しないといけない。（スポーツ報知評論家・安藤 統男）