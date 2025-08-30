関西ジュニアの西村拓哉、嶋粼斗亜（ともに２２）と、同ジュニア内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」の伊藤篤志、池川侑希弥（ともに１６）、角紳太郎（１８）が３０、３１日の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」に、読売テレビサポーターとして初出演する。５人はスポーツ報知の単独取材に応じ、ギャグを披露する気満々の角に、西村が「事前にチェックします」とストップをかけるなど、ほほ笑ましいやりとりで抱負を語った。（古田 尚）

―番組の象徴「チャリＴシャツ」を着た感想は。

西村「憧れのパステルカラー。２４時間テレビといえばの色みとデザインで、実感が湧きました」

嶋粼「コナン大好き。（伊藤、池川、角の）世代でも親しみのあるデザインでかわいいですね」

―これまでに、募金や福祉活動などの経験は。

池川「母が５００円玉貯金をしているんですよ。僕も今年の正月頃から一緒にしていて、それを寄付できたら」

角「ヘルプマークを付けている人を見かけたら気にするようになりました」

伊藤「僕は昔から電車やバスに乗っていても、どんな人でも席を譲るようにしているんです。空いていたら座りますけど、女性や妊婦さん、おじいさん、おばあさんには声をかけて替わります」

―番組ではミルクボーイと絡むことになる。

西村「僕たちのレギュラー番組に来てもらった時も助けてもらったこともあるので、僕らもサポートできたら」

嶋粼「本当に何でも拾ってくれるので。優しくお笑いにつなげてくださるので、緊張せずできるかなと思います」

角「何をしても拾ってくれる安心感は強いですね。思う存分ボケれたら」

西村「生放送なんで。角のギャグは事前にチェックします。収録でも何回かＮＧ出したことがあるので（笑）」

―万博でのロケも。

池川「学校で行きました。いろんな国の文化に触れることができたし、食べ物も各国のがあって、大阪という近場でいろんな国の文化に触れられるのが新鮮でした」

伊藤「世界の人たちの思いや、苦しみとかを日本の人に、たくさん自分の言葉で広められたらなと思います」

―改めて番組への意気込みを。

西村「めっちゃいいお仕事が来たんで、そこに全フォーカスをあてて頑張りたい」

嶋粼「シンプルに番組に出させていただけるだけで、本当に鼻が高いです。関西でもありますし、緊張しすぎず、皆さんと明るくやりたい」

伊藤「母も友達も見ると思うので、母に怒られないようにちゃんとしゃべって、印象を残せるように頑張りたい」

池川「ふざけることも大事にしつつ、自分たちの思いが伝わるように悔いのないように精いっぱい頑張りたい」

角「一発ドカンと会場全体を笑わせるようなギャグをしたい」

関西ジュニアらしさ全開で、今年の２４時間テレビを盛り上げる。

〇…「これなら２４時間続けられる」。そんなお題に対する回答はそれぞれだ。西村は「ウィンドーショッピング」、嶋粼は「ペットの犬と遊ぶこと」。伊藤が「断食」、池川が「キャッチボール」と続いたところで、角はやはり「ギャグ」ときた。西村のウィンドーショッピングについて嶋粼は「高級ブランドで悩むなら分かるんです。でも、２０００円くらいのパンツのために３、４回通って、交通費で同じぐらいかかっている」と暴露。西村は「本当に必要か、分析する時間がある」と苦笑いした。

◆西村 拓哉（にしむら・たくや）２００３年４月１９日、大阪府生まれ。２２歳。今年４月１日で関西ジュニア内ユニット「Ｌｉｌかんさい」の活動を終了し、ソロとして活動中。

◆嶋粼 斗亜（しまさき・とあ）２００３年８月３日、大阪府生まれ。２２歳。今年４月１日でＬｉｌかんさいの活動を終了し、ソロとして活動中。

◆伊藤 篤志（いとう・あつし）２００９年７月１５日、大阪府生まれ。１６歳。２０年から関西ジュニア内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバー。

◆池川 侑希弥（いけがわ・ゆきや）２００９年１月２２日、沖縄県生まれ。１６歳。２０年から「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバー。

◆角 紳太郎（すみ・しんたろう）２００７年７月２６日、京都府生まれ。１８歳。２０年から「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバー。