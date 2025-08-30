◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ８―９中日（２９日・横浜スタジアム）

汗を飛ばしながら、ほえた。中日・松山が快記録を打ち立てた。３点リードの９回に登板。今季初の３連投で、先頭の山本を見逃し三振に斬った。５月２１日のＤｅＮＡ戦から２５イニング連続奪三振。２０年のＲ・マルティネス（中日、現巨人）を抜くセ・リーグ新記録だ。「２失点したことは反省しないといけない」。その後、今季２本目の被弾となる２ランを石上に許し、２２試合ぶりに失点。１点差に迫られたが、代打・松尾と桑原をフォークで空振り三振に仕留め、この回３三振で両リーグトップの３７セーブ目を挙げた。

２５イニング連続奪三振は、２０年の山本由伸（オリックス）、２２年の佐々木朗希（ロッテ）、今年７月の今井（西武）に並ぶ日本人投手最長記録。それでも失点を悔やむ右腕は「（記録は）どうでもいい。絶対に（リードを）守る気持ちだった」と、チームの勝利が最優先だ。３位とは１・５ゲーム差。５年ぶりのＡクラスへ、守護神は「次も勝利に貢献できるように」とフル回転を約束した。（森下 知玲）