◆パ・リーグ ロッテ１―３ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）

２０年ぶりの２ケタ勝利カルテットの誕生で、２位との１ゲーム差をキープした。ソフトバンク・上沢直之投手（３１）が６回４安打１失点で１０勝目。日本ハム時代の２１年以来、４年ぶり３度目の２ケタ勝利を達成した。１１勝の大関、１０勝の有原とモイネロに続き、４人の大台到達は球団では０５年以来。「あまり意識しないようにと思っていたけど、クリアできて良かった」と自身４連勝で決めた。

「出力が出ていた」という直球に加え、フォークも好調。３回までに５三振を奪い、４回は無死満塁を１点で食い止めた。７月は１勝１敗、防御率３・８６と調子を落としたが、８月は４戦４勝。「迷惑をかけていた。早く力になりたいと思って、いろんなことを試した」。フォームの修正、クイックモーションを混ぜた投球など試行錯誤が実った。

２０年前は野球を始める直前の１１歳。千葉のサッカー少年だったが、斉藤、和田、杉内、新垣の４人衆の名前は知っていた。「ゲームをしていたので。その４人を使いたいがためにホークスを使っていた記憶があります。誰がエースかも分からなかったけど、誰でもすごかった」。ソフトバンク元年のメンバーに肩を並べる強力先発陣の形成に、移籍１年目で大きく貢献している。

古巣が優勝した１６年は１軍登板がなかった。“自身初”の頂点まで残り２７試合。「大事な時期に力になりたいと思って練習していた。しっかり働きたい」とフル回転を誓った。（安藤 理）