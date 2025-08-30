▽練習試合 沖縄電力５−１高校日本代表（２９日・沖縄セルラースタジアム那覇）

第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表は２９日、沖縄セルラースタジアム那覇で社会人チームの沖縄電力と初の対外試合に臨んだ。明徳義塾の藤森海斗捕手（３年）が４ポジションをこなす万能性を披露。「どこでも守れるのが自分の武器」と胸を張った。

「９番・一塁」で先発出場し、３回にチーム初安打をマーク。４回から右翼守備に回ると、６回２死一、二塁ではホームへの好返球で追加点を阻止した。７回にはマスクをかぶって横浜の奥村頼人（３年）を無失点リード。特別ルールのタイブレークでは中堅守備につく大車輪の働きだった。

長打力と遠投約１１０メートルの強肩、５０メートル走６秒０の足を兼ね備える。捕手用、一塁手用、外野手用のグラブ３つを常に携帯しているといい、ポジション移動も「慣れています」。２０人で戦う今大会、ユーティリティー選手の存在は大きく、小倉全由監督（６８）も「（明徳義塾監督の）馬淵さんから『どこでもやれるから』と言ってもらったので。大変ですけど、やってもらいます」と期待した。

前回大会で代表監督として優勝に導いた馬淵氏の下で、３年間鍛錬に励んだ。「雑用でも何でも、自分ができることを精いっぱいやれと、行動で示せと言われた」と藤森。師の教えを胸に、日の丸の万能役者として世界に挑む。（瀬川 楓花）