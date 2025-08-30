◆関西学生アメリカンフットボール１部▽第１節 立命大４９―１７同大（２９日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）

昨季リーグ王者で、甲子園ボウルも制した立命大が、３季ぶりに１部復帰した同大に４９―１７で大勝した。一時同点に追い付かれるなど前半こそ苦戦したが、終盤に突き放し、計７タッチダウン（ＴＤ）。阪神投手と同姓同名のＲＢ漆原大晟（２年）＝立命館宇治＝が、第１クオーター（Ｑ）に９７ヤード独走の先制ＴＤを奪うなど、２ＴＤと活躍した。

目にも留まらぬ速さで立命大・漆原が駆け抜けた。新ユニホームで迎えた初戦。第１Ｑ開始１５秒、俊足が９７ヤードを独走し、先制ＴＤを決めた。「ブロックも決まってて、道がきれいに空いていた。いいスタート切れたかな」。中学時代は野球少年で阪神ファンだったが、偶然にも同姓同名の阪神・漆原の存在は特に意識せず「ドラフトでオリックスに入ったときに知ったくらい」と苦笑い。第２ＱにもＴＤを奪い、結果を残した。

前半は一時同点に追い付かれるなど、まさかの苦戦。突破口を開いたのはＤｅＮＡドラフト１位・竹田祐投手（２６）を兄にもつＱＢ竹田剛（ごう、４年）＝大産大付＝だ。第４Ｑ開始２５秒、ＴＤパスを通し、再び流れを掌握。終わってみれば、計７ＴＤで突き放した。兄のネーム入りタオルで汗を拭った剛は「けがするなよって、連絡もらったけど、勝っても問題点しかない」と慢心はない。

３２点差大勝にも高橋健太郎監督（４４）は「思いの外、厳しい試合になった。真しに向き合って修正したい」と厳しい表情。漆原は「甲子園ボウル２連覇を目指している。少ないチャンスをものにできる選手になりたい」と気合を入れ直した。（森脇 瑠香）