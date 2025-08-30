「日本ハム５−０楽天」（２９日、エスコンフィールド）

挑戦者として負けられない意地がある。ただ、それと相反するかのように日本ハム・新庄剛志監督は楽しむ心を持つ。本拠地を染めた、銀河の光と闇が共に歩む「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＷＥＥＫ」で一丸星。逆転優勝への“合言葉”は「フォースと共に、まだ見ぬ景色へ」−だ。

長い我慢の時を耐え、試合が動いたのは六回だった。無死一塁から水谷が打席へ向かう。サインはセーフティーバント。だが、相手のけん制を見て作戦は変わった。「打て」のサインに、迷いなく初球を振り抜く。左翼線への先制適時二塁打でついに均衡を破った。

続く石井はバント失敗。新庄監督も「あれは、いかん」と戒めた。１死一塁になったが、つかんだ流れは渡さない。３番・郡司が左中間への二塁打でカバーして二、三塁とすると、暴投の間に２点目。さらに２６日の西武戦でかかとの痛みを訴え途中交代していたレイエスが２８号２ランと自らのバットで復帰を祝った。

「個」ではなく、「全体」で証明する強さがある。１２０球を投げてもまだ１イニングを欲する表情を見せた北山へ、新庄監督も交代を告げた。「今は誰が活躍しようが、もう誰でもいい。勝つことが１番っていうことは、みんな分かってくれている」。首位ソフトバンクと“同着”という形で７０勝にも到達した。

束になった強さは新たなる希望か、覚醒か。さぁ、逆転優勝へ。北海道から逆襲は始まる。