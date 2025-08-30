池下議員の抗議文全文

日本維新の会の池下卓衆院議員が２７日に読売新聞社に渡した抗議文＝写真＝の全文は次のとおり。

拝啓 貴社の益々（ますます）のご発展をお祈り申し上げます。

本日（令和７年８月２７日）付け読売新聞朝刊一面に掲載された「私の事務所における公設秘書の給与」に関する記事につきまして、ここに厳重に抗議いたします。

当該記事では、秘書としての勤務実態がないにもかかわらず給与を不正に受給していた 特捜部が関係者への事情聴取を進めている 私自身も勤務実態がないことを把握していた可能性がある 給与のキックバックを受けていたのではないか など、事実無根の内容が報じられております。

しかしながら、秘書には明確な勤務実態があり、事務所内での役割分担、業務記録、作成書類等により、その正当性は証明可能です。にもかかわらず、匿名の「関係者の話」のみを根拠に、裏付け取材もないまま一方的に報道されたことは、極めて遺憾であり、報道機関としての責任を大きく逸脱するものです。

つきましては、以下を強く求めます。読売新聞一面における謝罪及び訂正記事の速やかな掲載 今後同様の誤報が生じないよう、社内ガバナンス体制の整理・改善内容を具体的に公表すること 今回の虚偽報道によって著しく毀損（きそん）された、衆議院議員 池下卓の名誉を回復するための具体的対応を提示すること さらに、今回の貴社報道がきっかけとなり、他の報道機関が私の自宅周辺に押しかけ、近隣住民に大きな迷惑を及ぼす事態を招いております。その端緒を作った貴社の責任は重大であり、この点についても強く抗議いたします。政治活動や国民との信頼関係に重大な影響を及ぼす虚偽報道は、到底看過できるものではありません。誠意ある対応がなされない場合、訂正請求や法的措置を含め、厳正に対処する所存です。 以上、強く抗議の意を表します。

敬具

※池下議員の抗議文では、「キックバック」について言及されていますが、今回の記事ではキックバックについては記載していません。