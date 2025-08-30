◇18日に「より速く！大和輸送カップ豊洲ランニングまつり」開催

人気のランニングスポット、東京・豊洲エリアで10月18日、「より速く！大和輸送カップ豊洲ランニングまつり」（スポニチ主催）が開催される。ゲストで登場するタレント・井上咲楽（25）が、大会への意気込みを語った。

ランナーとしても活躍する井上は「豊洲ランニングまつり」を心待ちにしている様子。「苦しいだけじゃない、その向こうにある楽しさをぜひ共有しましょう！」と多くの参加を呼びかける。

「中学生のとき、所属していたバレー部とは別に駅伝部にも所属して、長距離を走るきっかけになりました。小学生の頃は目立たない子だったのですが、唯一シャトルランでは目立つことができて、長距離が得意という意識が生まれました」と振り返る。

「タレント業では実力不足以外にタイミングや運など、自分ではどうにもならないことで落ち込むこともあります。でもランニングは自分の足で前に進んでいくもの、自分の力次第のものなので、頑張ろうと思えます」。そのプラス思考で、今年の長野マラソンで3時間20分50秒（ネット）というフルマラソンの自己ベストをマークした。

「いつかは大阪国際女子マラソンに出てみたい」という夢を抱く。「ランニングは人生に彩りと健康を与えてくれます。細くても、長く続けていきましょう！」と全てのランナーにエールを送っていた。

大会の詳細は大会公式サイトに掲載している。