キンプリ高橋海人、体調不良で「24時間テレビ」出演見合わせ トラジャ松田元太が企画代打出演
【モデルプレス＝2025/08/30】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、体調不良のため、8月30日・31日に日本テレビ系で放送される「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」生放送の出演を見合わせることがわかった。
【写真】トラジャ松田元太、アメリカでの姿
高橋の出演見合わせに伴い、31日19時台に放送される、高橋がプロデュースする市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送る「ボーダーレスLIVE We are the No Borders！！」に、Travis Japanの松田元太が出演することが決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャ松田元太、アメリカでの姿
◆「24時間テレビ」高橋海人出演見合わせ 企画代打は松田元太
高橋の出演見合わせに伴い、31日19時台に放送される、高橋がプロデュースする市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送る「ボーダーレスLIVE We are the No Borders！！」に、Travis Japanの松田元太が出演することが決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】