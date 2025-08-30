◇女子ゴルフツアーニトリ・レディース第2日（2025年8月29日 北海道 北海道CC大沼C（6955ヤード、パー73））

46位から出たルーキーの青木香奈子（25＝マイナビ）が4バーディー、ボギーなしでツアー自己ベストの69をマークし、通算5アンダーの7位に浮上した。ボギーなしラウンドも自身初。11戦ぶりの予選通過を上位で果たし、涙を見せた。68と伸ばした大出瑞月（27＝ノットグローバルホールディングス）ら3選手が通算8アンダーの首位に並んだ。

雨模様の函館で、青木香の目から涙がこぼれた。5月のパナソニック・オープン以来、実に11戦ぶりの予選突破。それをツアー自己ベストの69で、さらには各日順位自己最高の7位で果たすことができた。「どうやったら予選通過するんだろうって凄く悩んでいて…」。ルーキーはそう言って、目を真っ赤にした。

前週のCATレディースで10戦連続の予選落ち。懸命にもがいても、結果につながらない現実に押しつぶされそうになった。それでも前戦でバッグを託した串田雅実キャディーの「悪いゴルフはしてないよ」という言葉に救われた。心を奮い立たせ、コースに残って2時間打ち込んだ。基礎に立ち返って100ヤード以内を徹底。この日はツアー初のボギーなしで回り、「練習の成果かな」と小さくうなずいた。

昨年、6度目の挑戦でプロテストに合格した苦労人。宮崎日大高卒業後は、23年11月まで研修生として宮崎・フェニックスCCでキャディーとして勤務しながら練習に打ち込んできた。爽やかなルックスで人気急上昇中のプロだが、初めてツアーを戦う中で体重が2キロ落ちた時期もあった。前日には北海道名物スープカレーの激辛＆ご飯大盛りをぺろりと平らげた。「それのおかげかもっ」と笑顔。心にも余裕が生まれている。

ここ3カ月、週末はトーナメント会場から離れた場所で練習を続けてきた。「ここまできたらもう失うものはない。思い切り、楽しくプレーしたい」と青木香。決勝の36ホールは、笑顔で終える。

◇青木 香奈子（あおき・かなこ）2000年（平12）4月11日生まれ、宮崎市出身の25歳。10歳で競技を始める。宮崎日大高を経て、6度目の挑戦となった24年11月のプロテストで合格。趣味はヨガで好きな色は白。インスタグラムのフォロワーは10万人超え。1メートル66、55キロ。