¡ÚÅÔ»ÔÂÐ¹³¡Û»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¡¦Ë½»¡¡¡Ö1ÈÖ¡×µ±¤¤¤¿·è¾¡»°ÎÝÂÇ¡¡¡Ö2»à¤À¤·¡¢ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡þÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂè2Æü¡¡1²óÀï¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê3-1JR»Í¹ñ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¤Î31ºÐ¡¦Ë½»¹¯ÂÀ¤¬1¡½1¤Î5²ó2»à»°ÎÝ¤«¤é·è¾¡»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ø¼ì·®ÂÇ¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤¨¤¿¡£2»à¤À¤·¡¢ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ±°û¤ò²¼¤²¤¿¡£Åì³¤ÃÏ¶èÍ½Áª¤Ç¤ÎÂÇ½ç¤Ï3¡¢5ÈÖ¡£º£µ¨¤«¤é»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤¹¤ë³á»³µÁÉ§´ÆÆÄ¤¬¡¢Í½Áª¤Ç1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¿û¸¶ÍµÂÀ¤ËÂå¤¨¤Æµ¯ÍÑ¤·¡ÖË½»¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¢§JR»Í¹ñ¶áÆ£°íÍè¡Ê8Ã¥»°¿¶¤â5²ó3¼ºÅÀ¡Ë»°¿¶¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤Æ¤«¤éµå¤¬Éâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£