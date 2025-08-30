中国国産大型旅客機C919、南方航空就航初年度の旅客輸送量は46万人

中国の国産大型旅客機C919が中国南方航空に導入されて1周年を迎え、累計輸送旅客数は延べ46万人を超え、安全運航時間は約7800時間に達しました。中国南方航空は過去1年間、中国の国有旅客機メーカーCOMAC（中国商用飛機公司）から計5機のC919を受領し、6機目も今年9月に導入されます。

1年前の昨年8月29日、中国国際航空と中国南方航空は初のC919を正式に就航させ、中国東方航空に次ぎC919を運航する航空会社となりました。これはC919がマルチユーザーによる新たな運用段階に入ったことを意味します。過去1年間、南方航空のC919は、広州、杭州、上海、長沙、武漢、成都、太原、鄭州、海口など14の拠点で運航され、広州-上海、広州-長沙、広州-武漢、広州-成都（天府空港）、広州-太原、広州-鄭州の6路線で定期商用運航され、累計運航本数は3400便を超え、平均搭乗率は約83％を維持しています。

今年9月には、南方航空の6機目のC919が長沙で就航し、長沙-西安、長沙-北京（大興空港）など運航路線が拡大する予定です。（提供/CRI）