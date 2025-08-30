「海外組が18人だと？ 本当に羨ましい」怪我人続出でも欧州組がずらり！日本代表の最新メンバーに中国愕然「優秀な選手が続々と出てきて、その差は大きすぎる」
９月のアメリカ遠征に挑む日本代表のメンバーが８月28日に決定した。
冨安健洋、伊藤洋輝、守田英正、田中碧、鎌田大地、町田浩樹、高井幸大など怪我人が続出したなか、海外組が18人、国内組が７人という顔ぶれとなった。
このメンバー発表を複数の中国メディアが報じると、同国のファンからは次のような声が上がった。
「優秀な選手が続々と出てきて、その差は大きすぎる」
「日本のメンバー構成は、ヨーロッパの中堅国上位と同等だ」
「日本では素晴らしい選手がたくさん出てくるな」
「海外組が18人だと？ 本当に羨ましい」
「望月に期待したい」
「ブラジルにも勝てそうだ」
「日本はなぜ欧州サッカー連盟に入らないの？」
負傷者が多くても、海外組が18人という事実に驚きを隠せないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！