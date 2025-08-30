¾®´ØÍµÂÀ¡¡30Âå½é¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Öº²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¡×¡¡±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¼¥í¤«¤é¡×
¡¡¡þÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥ó¥°¡½µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Äá¡½¡×¤Î²ñ¸«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ê40¡Ë¤é¤¬29Æü¡¢ÉñÂæ¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥ó¥°¡½µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Äá¡½¡×¤Î²ñ¸«¤òÅìµþ¡¦¿·½É¤Îµª°Ë¹ñ²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ã¾å¾°»Ë»á¡Ê67¡Ë¤Îºî¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ë¡¢Ì±ÏÃ¡ÖÄá½÷Ë¼¡×¤Î¤½¤Î¸å¤òÀÎÏÃ¤È¸½Âå¤ò¸òºø¤µ¤»¤ÆÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®´Ø¤Ï¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎºîÉÊ¡£º²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£±±ÅÄ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ö¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸ø±é¤Ï31Æü¡Á9·î21Æü¤ËÆ±½ê¤Ç¡£