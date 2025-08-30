◇第96回都市対抗野球第2日 1回戦 日本製鉄瀬戸内4-3日本通運（2025年8月29日 東京D）

1回戦3試合が行われ、日本製鉄瀬戸内（姫路市）は日本通運（さいたま市）に4―3で競り勝った。23年12月に「日本製鉄広畑」からチーム名変更後、初勝利。福井圭祐（30）が、打っては2安打3打点、守っても4投手を巧みにリードした。京セラドーム開催だった新日鉄広畑時代の11年以来14年ぶりで、東京ドームに限れば06年以来19年ぶりの勝利に貢献した。三菱自動車岡崎（岡崎市）、JR東日本（東京都）も初戦を突破した。

最後の打者を三ゴロに打ち取ると、福井は小さく右拳を握った。23年12月にチーム名を「日本製鉄広畑」から「日本製鉄瀬戸内」に変更後、初勝利。前回勝利は、京セラドーム開催だった新日鉄広畑時代の11年で、14年ぶり。東京ドームでの勝利は06年以来19年ぶりとなった。「この1勝はかなり大きい」。入社9年目のベテランは喜びをかみしめた。

攻守に存在感を示した。打者としては「恐怖の8番」だった。1―0の2回2死三塁から中前へ適時打を放つと、4回2死二、三塁の第2打席でも「捕手として（相手）バッテリーが嫌がる打撃を意識している。内角はファウルで逃げて、外のボールを待っていた」と甘く入った外角の球を左中間にはじき返す2点二塁打。2安打3打点の活躍でチームを勢いづけた。

捕手としても先発・杉本壮志から4投手を巧みにリード。「今までは緊張で全国の舞台で自分のプレーができなかった。キャッチャーとしてピッチャーの良さを引き出すことに集中できた」。5、6回に強打の日本通運打線から反撃を食らったが、粘り強く支えた。

「（決勝が）出産予定日なので、そこまでいけるように」

決勝戦が予定される9月8日は、なんと第2子となる女児の出産予定日。姫路市内でテレビ観戦する彩夫人に雄姿を届け、「まず1勝しようと話していたので、いい報告ができる」と笑顔を見せた。54年ぶりの頂点へ、名門の正妻が攻守にチームをけん引する。（小林 伊織）