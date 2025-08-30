髙橋海人、体調不良で『24時間テレビ』出演見合わせ。「ボーダーレスLIVE」には松田元太が出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Prince高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、体調不良で『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』生放送の出演を見合わせることになった。

■高橋海人がプロデュースする「ボーダーレスLIVE」には、Travis Japanの松田元太が出演

なお、8月31日19時台に放送される高橋海人がプロデュースする「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」には、Travis Japanの松田元太が出演する。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

