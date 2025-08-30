髙橋海人、体調不良で『24時間テレビ』出演見合わせ。「ボーダーレスLIVE」には松田元太が出演
King & Prince高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、体調不良で『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』生放送の出演を見合わせることになった。
■高橋海人がプロデュースする「ボーダーレスLIVE」には、Travis Japanの松田元太が出演
なお、8月31日19時台に放送される高橋海人がプロデュースする「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」には、Travis Japanの松田元太が出演する。
■番組情報
日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』
08/30（土）、08/31（日）
総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）
チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）
スペシャルサポーター：イモトアヤコ
