¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹2025¡×¤Ï29Æü¡¢KOSE¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Î·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬½é¤á¤Æ´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç±éµ»¡£´¿À¼¤òÍá¤Ó¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î±éÌÜ¤Ï¡ÖFaith¡×¡£·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¤Ë¡¢¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¾¯¤·¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ûÅÄ¡£°ìÊý¤ÎÅçÅÄ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥¹¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤êÎÉ¤¤±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡17ºÐ¤Î¶ûÅÄ¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç2023Ç¯¤Ë2°Ì¡¢2024Ç¯¤Ë3°Ì¡£23ºÐ¤ÎÅçÅÄ¤Ï2022Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¹â¿ÈÄ¹¥«¥Ã¥×¥ë¸«±þ¤¨¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¶Âç·¿¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£À®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¶ûÅÄ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¢¸á¸å¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÅÄ¤Ï¸á¸å¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾åÈ¾¿È¡¢²¼È¾¿È¤È¤â¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë²¸»Õ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë»á¤«¤é¡Ö¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö¶»¤¬¤¹¤´¤¯¹âÌÄ¤ë±éµ»¤À¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£30¡¢31Æü¤¬ËÜ¸ø±é¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¡¢µÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢º£½Ð¤»¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºÇÂç¸Â¤ò±éµ»¤Ë±Ç¤·½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¶ûÅÄ¤â¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¾¯¤·¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç³ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
