現地24日のパドレス戦で

米大リーグのドジャース・大谷翔平投手が24日（日本時間25日）の敵地パドレス戦で45号を放った後、客席からヤジを飛ばしていた男性のパドレスファンとハイタッチしたことが大きな話題に。チームメートのムーキー・ベッツ内野手は自身のポッドキャスト番組内で、当時の様子を明かしている。

大谷は24日のパドレス戦の9回、松井裕樹投手から45号を放った。生還すると、ベンチ付近でヤジを飛ばし続けていたパドレスファンとまさかのハイタッチをかわした。

大きな話題となったこのシーン。ネクストバッターズサークルから珍光景を見届けたベッツが、当時を振り返っている。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のYouTubeチャンネル内で、自身がホストを務めるポッドキャスト番組「オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」に、昨年までチームメートだったラックス（レッズ）が出演。ハイタッチの話題が出た。

ベッツ 「あああああ、これは覚えてるよ。ショウヘイが打席にいて、俺はネクストバッターズサークルにいたんだけど、この男はベラベラと話しすぎてた」

ラックス 「アイツはなんて言ってたんだ？」

ベッツ 「いや、そこにいたけど分からなかった。明らかに、ただただ何か言い続けていた。ノリがいい奴だけどね」

米専門メディア「ドジャース・ネーション」は、ヤジを飛ばしていたサンディエゴ出身のビリー・ジーンさんにオンラインインタビューを行っている。

その中でジーンさんは、「あのホームランが起こった時、ムーキー・ベッツがすぐ後ろに控えていたんだ。ムーキーはこっちの方を振り返って『一体誰に話しかけてんだ？』って目線を送ってきたんだ（笑）。『お前は（マイケル）ジョーダンを挑発したんだぞ。何をやってるんだ。それはこんな結果になるよ』って言いたげな感じだった（笑）」と話していた。

ラックスはジーンさんが取材を受けたことも把握していたという。ベッツは、「とにかく彼は試合中ずっとしゃべり続けていて、『心配するな、真ん中に投げろ』とかね。それで俺は『ショウ、お願いだからホームランを打ってくれ』と思ったら、やってくれた」などと振り返った。



（THE ANSWER編集部）