こう着ればいいのか！【しまむら】1,089円で高見え♡「Tシャツコーデ」

夏に欠かせないスタメンアイテムのTシャツ。お値ごろで何枚もスタンバイしておきたいけど、カジュアルすぎるのは苦手……なんて悩みもつきもの。その問題、【しまむら】で解決できるかも。大人に似合う上品なロゴTと、今季トレンドのフォトプリントTが登場。しかもお値段1,089円（税込）とは思えないほど高見え。プチプラでもデザインを妥協したくない人必見！ 即真似したい「Tシャツコーデ」とともに、魅力をお届けします。

コンプしたくなる可愛さ！ ニュアンスカラーと大人っぽロゴがポイント

【しまむら】「CTロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

インフルエンサーの@_rico.coco__gukさんも「絶妙なカラーで大人っぽいフォントが高見え」とコメントするロゴT。無地Tだと味気ないけどプリントTは子供っぽく見えそう……なんてときにもぴったり。さりげなく存在感を発揮するロゴが、ワンツーコーデもオシャレに格上げしてくれそう。カラーは全5色と豊富にラインナップ。どれも落ち着いた色味で、大人女性のデイリーコーデに無理なくフィットしてくれそう。

バターイエローT × ホワイトスカートで最旬大人カジュアルに

定番色のTシャツをすでに持っている人は、2025年春夏注目カラーの “バターイエロー” （淡黄）にトライしてみて。ベージュやクリーム同様に万能に使えそうで、優しい彩りを加えてくれるのが魅力。こちらのコーデではホワイトのティアードスカートと合わせてナチュラルなムードに。シルバーカラーのアクセやバッグでエッジを加えて、プチプラTとは思えない高見えコーデが完成しています。

後ろ姿までこなれるフォトT

【しまむら】「CフォトTシャツ」\1,089（税込）

この夏フォトTシャツの人気が急上昇中！ インフルエンサーの@naco_roomsさんが選んだのは、バックにオシャレなロゴや写真をデザインした一枚。「刺繍にフォトプリント」「綿100%のナチュラルないいとこ取り」と大絶賛。フロントには控えめなピンク刺繍ロゴがあしらわれており、どこから見ても抜かりなく着映えが狙える優れものです。

モノトーン配色でTシャツを上品にアレンジ

@naco_roomsさんは「ゆるゆるサイズで購入」したのだそう。このリラクシーなサイジングが、こなれ見えへのポイント。ボトムスはダークグレーのジョガーパンツを合わせて旬のスポーツMIXに。全体をモノトーンでまとめることで、アイテムのラフ感を残しつつ上品さをキープしています。素肌が見える華奢なサンダル、涼やかなクリアバッグも加えれば、夏映えする大人のTシャツコーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_rico.coco__guk様、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子