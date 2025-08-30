日本とインドの協力関係は、新たな段階に入ったと言える。

首脳間で取り交わした包括的な合意を、着実に実施していくことが重要だ。

インドのモディ首相が来日し、石破首相と約１時間半会談した。両首脳は会談後、「相互補完的な関係を構築することが不可欠だ」とする共同声明を発表した。

インドは世界最大の１４億人超の人口を擁し、今後一層の成長が見込まれている。人口減少に直面する日本は、強みの技術力や資本をインドに提供し、成長を取り込みたい考えだ。

ともに経済大国の日印両国が互いを「補完」して協力する意義は大きい。インドは今年、国内総生産（ＧＤＰ）で日本を抜くとも言われるが、アジアの平和と安定を確保する上で重要なパートナーであることに変わりはあるまい。

今回、両国が交わした様々な文書の中で最も注目されるのが、今後１０年間の日印協力の方向性を示した「共同ビジョン」だ。

この中で、日本は今後１０年間でインドに１０兆円に上る民間投資を行うという目標を掲げた。近年、インドが多くのＩＴ技術者を育成していることを踏まえ、デジタル人材などを５年で５万人、日本に呼び込む方針も盛り込んだ。

このほか、半導体の開発と供給網の確保や、人工知能（ＡＩ）の開発などでも協力する。モディ氏はきょう、石破氏とともに宮城県の半導体製造装置の生産工場を視察する予定だ。

一方、安全保障では、２００８年に両国が交わした共同宣言を改定し、新たにサイバー、宇宙分野などでの連携、防衛装備品の共同開発の検討を盛り込んだ。

伝統的に非同盟の立場を貫き、全方位外交を展開しているインドが今回、日本と、安保分野まで踏みこんだ協力を決めたのは、米印関係の悪化も影響していよう。

トランプ米政権は、ロシア産の原油をインドが購入しているとして、インドに課す関税を従来の２倍となる５０％に引き上げた。モディ氏は自国経済への打撃を抑える上で、日本との関係強化が重要になると判断したのではないか。

モディ氏は日本訪問後、７年ぶりに訪中し、上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議に出席する予定だ。国境紛争を抱え、冷え切っている中国との関係を改善しようという狙いが透けて見える。

米印の対立が深刻化すれば、中露を利するだけだ。米印関係の橋渡しをするなど、日本が果たすべき役割は増している。