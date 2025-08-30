市場規模の縮小に苦しむパチンコ業界の焦りがあったのだろう。

近年では最大級の選挙違反事件となる可能性がある。警察は、背景や動機など全容を解明してほしい。

７月の参院選比例選を巡り、警視庁などの合同捜査本部は、パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長ら６人を公職選挙法違反（買収の約束）の疑いで逮捕した。

６人はパチンコ店の店長らと共謀し、業界団体トップで自民党の公認候補だった阿部恭久氏への投票を従業員らに依頼し、見返りとして現金３０００〜４０００円を支払う約束をした疑いがある。

公選法は、特定の候補者を当選させる目的で金銭を渡すほか、約束する行為も禁じている。

従業員らは阿部氏の名前を書いた投票用紙をスマートフォンで撮影し、画像を送れば残業代名目で報酬が支払われると説明されていた。複数の店長は捜査本部に「本社の指示なので従わざるを得なかった」と話しているという。

６人が、事実上の業務命令として多数の店長や従業員に違法な投票を促していたとすれば、あきれるほかない。公正であるべき選挙が大きく害されたと言えよう。

捜査本部は、報酬を約束された従業員は２５０人以上とみている。従業員側も立件されるとなれば、平成以降の国政選挙で最大規模の摘発人数になる見通しだ。

パチンコは近年、客離れが進む。店舗数は６７００店とピーク時の３分の１に減り、遊技人口も２０１４年の１１５０万人から半減した。依存症対策に伴う出玉規制や娯楽の多様化の影響が大きい。

苦境に立つ業界は政治力に頼った。１９、２２年の参院選では、自民党候補を支援したが、いずれも落選した。そこで初の組織内候補として擁立したのが、業界団体の理事長を務める阿部氏だった。

自らの代表を直接国会に送り込むことで規制緩和を実現しようとしたのだろう。業界は７月の参院選を「関ヶ原の戦い」と称していた。選挙に負ければ後はないといった危機感が、不正の背景にあったのではないか。

自民党側にも集票への期待があったに違いない。５月に開催された阿部氏の激励会には、自民党国会議員が列をなした。

阿部氏は８万８３６８票を獲得したものの、落選した。自民党への逆風に加え、パチンコ業界の利益を代弁する候補者に対し、有権者の理解が得られなかったからにほかなるまい。自民党の候補者選定のあり方も問われている。