¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤é´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·¡¡Íè·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñÁ°¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï29Æü¡¢Íè·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤òÁ°¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤é´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢È¯µë¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤È¼«¼£À¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëPLO¡á¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤òÁ°¤Ë¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤¬¹ñ²È¾µÇ§¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤¬ÏÂÊ¿¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤«¤é¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤ÎÅÐÃÅ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬Ìä¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÏ¢¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ä¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤¬ÂåÉ½¤òÇÉ¸¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ³¾Ê¤È¶¨µÄ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£