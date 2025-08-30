ÎëÌÚµþ¹á¡¢Î¹Àè¤Ç¡ÈÂ¤Î¼Ì¿¿¡É¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Î¹ÈÖÁÈ¡ÖÎëÌÚµþ¹á¤ÎÅìËÌ¥ª¥È¥ÊÎ¹ ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÊÔ¡×¡ÊNHKÀçÂæ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¹Àè¤Ç¡ÈÂ¤Î¼Ì¿¿¡É¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÅìËÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÏÁð´Ö×½À¸¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¥¢¡¼¥È¤Î¤Þ¤Á¡ÉÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¤òË¬¤ì¤¿¡£
Î¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½½ÏÂÅÄ¸Ð¤Î¿åÊÕ¤Ç¡¢Â²¼¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê»Ï¤á¤¿ÎëÌÚ¡£»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎ¾Â¤¬±Ç¤ë¸ÐÈÊ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤êÎ¹¤À¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤º¡¼¤Ã¤È»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ä¹Ç¯¡¢Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÎÂ²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂ¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ìÎã¤È¤·¤Æ6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
