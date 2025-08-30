¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¡G3¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡¡3ÆüÌÜ¡Û11R¤Ï¿·ÅÄÍ´Âç¡¡¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦Ê¡ÅçÀª¤ÎÄìÎÏ¤ò
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â562Ëü±ß¡Ë¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨½à·è¾¡3¸Ä¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£10R¤ÏÈÄ³ÀÚå¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¿·ÅÄÍ´Âç¡½º´Æ£¿µÂÀÏº¤ÎÊ¡ÅçÀª¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·ÅÄ¡½º´Æ£¤ÎÊ¡Åç¥³¥ó¥Ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¬·ãÀï¡£³Ê¾å2¿Í¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿ÈÄ³À¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶î¤±¤Æ¿·ÅÄ¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÙ¹¾¤Ë¾è¤ëµÈÅÄ¤ä¹¥Ä´¤ÊÃ±µ³¤ÎÆî¡¢Æ±Ìç¤Î¿¹ÅÄ°ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¿¹ÅÄÍ¥¤âº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä¿·ÅÄÍ´Âç¡¡2Áö¤·¤Æ»É·ã¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç½à·è¤ËÎ×¤á¤ë¤È»×¤¦¡£½é¤Î¡ã6¡ä¡£
¡¡¡ã2¡äµÈÅÄÂóÌð¡¡¥µ¥É¥ë¤ò½¤Àµ¤·¤ÆÆ»Ãæ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÙ¹¾·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã3¡ä¿¹ÅÄÍ¥Ìï¡¡´¹¤¨¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£µÓ¤âÂç¾æÉ×¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¡£¡ã4¡ä¤Ø¡£
¡¡¡ã4¡ä¿¹ÅÄ°ìÏº¡¡¼«ÎÏ¡£µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¡ã5¡äÆî½¤Æó¡¡Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Ã±µ³Àï¡£
¡¡¡ã6¡äÈÄ³ÀÚå¡¡¼«ÎÏ¡£2¿Í¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¤·´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã7¡ä½É¸ýÍÛ°ì¡¡µÈÅÄ·¯¤òÈ´¤±¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã8¡äËÙ¹¾¾Ê¸ã¡¡µÓ¤Î´¶¤¸¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã9¡äº´Æ£¿µÂÀÏº¡¡¿·»³·¯¤ËÇ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¡ã6¡ä¡ã1¡ä¡£