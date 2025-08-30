£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£°£µ¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°29Æü¡ÊNY»þ´Ö15:12¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:12¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45531.08¡Ê-105.82¡¡-0.23%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21456.68¡Ê-248.48¡¡-1.14%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42115¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-575¡¡-1.37%¡Ë
²¤½£³ô¼°29Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9187.34¡Ê-29.48¡¡-0.32%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23902.21¡Ê-137.71¡¡-0.57%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7703.90¡Ê-58.70¡¡-0.76%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.619¡Ê-0.010¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.227¡Ê+0.023¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.918¡Ê+0.043¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.415¡Ê-0.001¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.724¡Ê+0.029¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.722¡Ê+0.023¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.375¡Ê-0.051¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.275¡Ê-0.011¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.594¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.94¡Ê-0.66¡¡-1.02%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3509.80¡Ê+35.50¡¡+1.02%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á108390.00¡Ê-3534.53¡¡-3.16%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á15937666¡Ê-519717¡¡-3.16%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
