¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡5ÆüÌÜ¡Û10R¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¡¡»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤ÇÂ¾Äú¤ò´°Éõ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡¢¾¡Éé¤Î½àÍ¥¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï10R¤À¡£
¡¡11Ç¯Á°¤ÎÅöÃÏ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿Çò°æ¡£¤ä¤Ï¤ê»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¹¬¤¤¡¢½®Â¤â»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¤«¤éÊ¸¶ç¤Ê¤¯Â¾Äú¤ò´°Éõ¤¹¤ë¡£ÃÓÅÄ¤Ï1ÈÖº¹¤·¤ÇÍ¥½ÐÁè¤¤¤ËÌ¾¾è¤ê¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃçÃ«¤Ëµ¤¹ç¤¬¤ß¤Ê¤®¤ë¡£¤½¤ÎÃçÃ«¤Î¹¶¤á¤Ë¾è¤ë±Ê°æ¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÇò°æ±Ñ¼£¡¡¿¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¥Ú¥é¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã2¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¥Ú¥é¤ÎÊý¸þÀ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½ÐÂ·¿¤Ç¿¤Ó¤Ï°¤¤Êý¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥Ð¥·¥Ã¤È¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥í¡¼¤«¤é¤ÎÊý¤¬¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä¿¹¹â°ì¿¿¡¡Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ·ø¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿ÄøÅÙ¤À¤±¤ÉÀï¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤è¤ê¤â¥¹¥í¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¹Ô¤±¤ë¡£
¡¡¡ã4¡äÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ó¤Ã¤¿´¶¤¸¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤è¤ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã5¡ä±Ê°æÉ·Ìé¡¡¹Ô¤Â¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£½àÍ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀï¤¨¤ë´¶¤¸¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡£
¡¡¡ã6¡ä¾¾°æÈË¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Ú¥é¤ò¾¯¤·¤À¤±Ã¡¤¤¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤»þ¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£5ÆüÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¥Á¥ë¥È¤Ï0¤ÎÊý¤¬ÂÉé¤±¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿ÊÆþ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£