¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤ÏÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡À¾»³¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²÷²»¤¬¤Ê¤¤¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤ÎËÜ´Öµ¼Ô¤Ï10R¡¢ÃçÃ«ñ¥¿Î¡Ê31¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÎSG½éÍ¥½Ð¤ò·ã¿ä¤·¡£½àÃÏ¸µ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤«¡£
¡¡ËÌ¶å½£¤ÎÅô¤Ï¾Ã¤µ¤Ê¤¤¡£ÃçÃ«¤¬4ÆüÌÜ¤ò1¡¢3Ãå¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÍ½Áª11°Ì¤Ç¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¯ÃÏ¸µSG½àÍ¥Æþ¤ê¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï½àÍ¥4Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢±öÅÄËÌÅÍ¤¬½àV¡¢À¾»³¤¬Í¥½Ð3Ãå¤È¡¢½ãÃÏ¸µ¤ÎËÌ¶å½£Àª¤¬Ë½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï±öÅÄ¤¬ÉÔºß¤ÇSGÏ¢Â³V¤òÁÀ¤Ã¤¿À¾»³¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡£ÃçÃ«¤Ë·ü¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¡ÖÀ¾»³¤µ¤ó¤Ë¥Ú¥é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ê¤éÀ¾»³¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡12¹æµ¡¤ÏÀ¾»³¤¬¡Ö¡Ê¥¨¡¼¥¹¡Ë30¹æµ¡¤Î¼¡¤Ë°ú¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£±öÅÄ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿°ïÉÊ¤ÏÀ¾»³¤Î½õ¸À¤Ç¡¢¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ô¤Â¤¬¾å¾º¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¾å°Ì¤È¸À¤¨¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÄï»Ò¤ÎÂ¸ºß¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢136´üºß½êÀ®ÀÓ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¡¢7·î¤ÎÌÄÌç¤Ç¿å¿Àº×¤ò¤·¤¿¾â¥±¹¾¿¿»Ê¤À¡£Á°Àá¤Î¼ã¾¾¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄï»Ò¤ÈÆ±ÇÛÊ¬¡£¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤ÆV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎSG½àÍ¥Æþ¤ê¡£²áµî3²ó¤Ï3¡¢4¡¢4Ãå¡£6¶¯Æþ¤ê¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¼ã¾¾¤ÎSG¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤·¡¢À¾»³¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×
¡¡ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ4847¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¡£ÃçÃ«¤Ï4848¡£¤Þ¤º¤ÏSG½éÍ¥½Ð¤À¡£
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û10R¡¢¡ã4¡ä¡á¡ã1¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã2¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã6¡äÎ®¤·¡£
¡¡¡þËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ê¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î42ºÐ¡£3·î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ã¾¾SG¤ÇÄ¶¥¤¥¤ÃÍÃ´Åö¡£¤½¤í¤½¤í¥Ó¥·¥Ã¤ÈÅö¤Æ¤¿¤¤¡£