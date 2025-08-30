º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾²ÄÇ½¡¡NPB»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬ÀâÌÀ¡¡Íè²ÆMLB¥É¥é¥Õ¥È¢ªÆüÊÆÎ¾µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ÎÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê58¡Ë¤Ï29Æü¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡NPB¤ÏÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤ÎÊÆ¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£7·î¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç12µåÃÄ¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏMLBÂ¦¤È¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£NPBµåÃÄ¤¬º£½©¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¸ò¾Ä¡¦·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯5·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï½ªÎ»¸å¤Ç¡¢·ÀÌó´ü¸Â¤ÏÆ±7·îËö¤Þ¤Ç¡£MLB¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÎãÇ¯6¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüÊÆ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ì¤ÐÎ¾Êý¤ÎµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¡£