BE:FIRST´Ø·¸¼Ô¤¬»°»³½ËÊ¡¤âÉüµ¢¤ÎÆ»¸«¤¨¤º¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¹âÉ¾²Á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿µ½Å¤Ë¡×
¡¡¡þ½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤È¡ÖBE:FIRST¡×»°»³Î¿µ±¤¬·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½
¡¡»°»³¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎBE:FIRSTÂ¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤È¤·¤¿°Ê¾å¡¢Éüµ¢¤¬Á°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿ÆSKY¡½HI¡Ê38¡Ë¤Ï´Ø·¸³Æ½ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿»°»³¡£¤½¤Î¤¿¤á²¿¤È¤·¤Æ¤â°ú¤Î±¤á¤¿¤¤´´Éô¤â¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¸½¾õ¤ÇÇÐÍ¥¶È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤Ê¤¤¡£»°»³¤È¤·¤Æ¤â¿È½Å¤ÎºÊ¤È²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£