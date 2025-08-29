こんなの欲しかった！【UNIQLO：C】オシャレ見え抜群！「バッグ & シューズ」

洗練されたクリーンなデザインで人気の【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】。7月18日より順次販売されている2025年秋冬コレクションにも、注目商品が目白押しです。今回は、その中から「バッグ & シューズ」にフォーカスしてご紹介。大人世代が使いやすい上品なデザインで、おしゃれ見えにも期待できそうなアイテムが揃っています。秋のおしゃれに備えてぜひチェックしてみて。

旅行にも便利な大容量ショルダーバッグ

【ユニクロ】「ソフトパフィーショルダーバッグ」\2,990（税込）

くしゅっとしたフォルムが可愛らしさを感じさせるショルダーバッグ。たっぷりとマチがある大容量サイズなので、荷物が多い人や、旅行中のバッグに重宝しそうです。開け口はドロスト仕様でガバッと大きく開くタイプ。バッグの内外には合計4つのポケットが付いており、小物を仕分けしながら整理して収納ができます。ショルダーストラップが「ワイドストラップで肩への負担が少ない」（公式サイトより）のも嬉しいポイントです。

オフィスシーンに重宝する2WAYバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」\3,990（税込）

横長のスクエア型がかっちりした印象の大きめバッグ。シーンによってトート・ショルダーで使い分けができるうえ、背面にはスーツケースベルトも付いておりキャリーオンバッグにすることも可能。「小雨程度の水をはじく撥水加工」（公式サイトより）が施されているので、雨の日の外出も安心できそうです。カラーはオフィスシーンに使いやすいブラック、ダークグリーン、ネイビーの3色展開。

異素材ミックスがこなれ感のあるスニーカー

【ユニクロ】「スウェードコンビネーションスニーカー」\4,990（税込）

スポーツミックスがトレンドの今、きれいめに穿けるスニーカーがUNIQLO：Cから登場。異素材のコンビネーションがこなれ感を感じさせる一足です。スポーティーさはありつつも上品でクリーンなデザインなので、大人コーデの外しアイテムとして重宝しそう。通気性を良くするためにインソールに穴が開いており、まだ暑さの残る秋口からでも快適に履けそうです。ベーシックで使いやすいオフホワイトとブラックの2色展開。

きれいめコーデになじむレースアップシューズ

【ユニクロ】「レースアップシューズ」\4,990（税込）

クラシカルなムードが秋コーデにマッチするこちらのシューズは、9月上旬の発売予定。ツヤのある上品な素材がきれいめな雰囲気を演出しつつ、ボリュームのあるソールで今っぽい存在感を感じさせる一足に。引き続きトレンドのワイドなボトムスともバランスよく決まりそうです。つま先は丸みを帯びたフォルムを採用し、履きやすさも同時に叶えてくれる予感。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S