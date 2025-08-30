ラクちん度満点あげたい！【ハニーズ】40・50代の味方♡「きれい見えボトムス」

40・50代らしいきちんと感のあるコーデをしたくても、快適さがないと気分が上がりにくいもの。【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、穿き心地のよさと上品なルックスを両立したボトムスが揃い、デイリーにもオフィスシーンにも活躍してくれそう。ラクに穿けてきれい見えも狙えるので、さっそくチェックしてみて。

大人の装いにすっと馴染む花柄プリーツ

【GLACIER lusso】「花柄プリーツスカート」\2,980（税込・セール価格）

プリーツが上品な雰囲気をつくるスカートは、シックな花柄で大人の装いにすっと溶け込む一枚。さらりとした落ち感素材が上品なシルエットを描き、歩くたびに揺れて女性らしさを印象付けてくれます。前ウエストはすっきり、後ろはゴム仕様で、ストレスフリーな穿き心地も期待大。プリーツが自然に広がるため、歩きやすく座っても快適に過ごせそうです。

シンプルTに合わせるだけでパッと華やかに

シンプルなカットソーに合わせるだけで、パッと華やかな雰囲気に。袖コンシャスなブラウスやジャケットにもマッチし、オフィスはもちろん休日のお出かけでも活躍しそうです。グリーンとアイボリー、そしてチャコールの3色展開で、自分に似合うカラーを選ぶ楽しさも。雰囲気を変えたいときは、色違いで揃えてコーデの幅を広げるのもおすすめです。

上品さと動きやすさを両立した優秀パンツ

【GLACIER lusso】「ガウチョパンツ」\2,480（税込・セール価格）

スカートライクで上品な雰囲気のガウチョパンツ。たっぷりのギャザーと落ち感のある素材で広がりすぎず、すっきりとしたシルエットにまとまります。身体のラインを拾いにくく、体型カバーも期待できそう。ウエストはゴム & ドローストリングで調整でき、紐先のゴールドパーツがさりげないアクセントに。しわになりにくいので、オフィスにもおすすめの一枚です。

着回し力が高くシューズ次第で印象チェンジも

トップスやシューズ次第でカジュアルにもきれいめにもアレンジでき、お出かけや旅行にも便利な一枚。足元にパンプスを合わせれば上品に、スニーカーやサンダルでラフに仕上げれば、こなれ感のある着こなしに。カラーはチャコール、ブラウン、モノクロ柄のバリエーションが揃い、シーンに合わせた使い分けも楽しめます。動きやすさとおしゃれを両立できるため、大人世代が一枚持っていると頼りになるアイテムです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S