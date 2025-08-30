フィリーズのシュワーバー、1試合4発で一気に4本差トップに

米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合4本塁打をマーク。一気に今季49号とし、前日まで45本で並んでいたドジャースの大谷翔平投手をキング争いで一気に突き放した。日本のファンはシュワーバーの打撃に衝撃を受けるとともに、大谷が“陥落”する原因となった相手ピッチャー陣に嘆きの声を上げていた。

「2番・DH」で先発したシュワーバーは初回1死から右翼へ46号ソロ。第2打席は中飛に倒れたものの、4回1死二塁の打席では右翼へ47号2ラン。さらに5回1死一、二塁の第4打席では逆方向に48号3ランを叩き込んだ。注目の第5打席は7回1死一、二塁。右腕スエロの低めチェンジアップを弾丸ライナーで右翼へ運び、49号3ランとした。

前日まで、大谷とのナ・リーグ本塁打王争いは45本で2人がトップに並んでいたが、一気に突き放した格好に。「大谷を置き去りにした」「これはちょっと大谷さんHRタイトル怪しくなってきましたねぇ…」などとX上の日本ファンも衝撃を受けていた。

注目はシュワーバーのみならず、大爆発を許したブレーブス投手陣にも。この日は先発のクワントリルが4本塁打を浴びて4回途中9失点。2番手コックスも2被弾で7失点など、フィリーズに7本塁打を打たれ、4-19と大敗した。

それだけに「それにつけても、ブレーブスのピッチャーはどうしちゃったの？？」「打たれすぎだろ！」「ブレーブスのピッチャー情けなさすぎるだろ」「何やっとんねん！」「ブレーブス投手陣は何してくれてんだ」などと日本ファンの嘆きも止まらなかった。大谷は29日（同30日）からダイヤモンドバックス戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）