¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Î°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¡¡¸µÄù¤á¤ÎÃË¤Ë1Ç¯1Æü¤Î¹´¶Ø·º
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤ò½ä¤ë°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¸µÄù¤á¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·1Ç¯1Æü¤Î¹´¶Ø·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Öº£¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ãË¡ÅÒÇî¤Î¸µÄù¤á¤Ç¡¢°ãË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò±¿±Ä¤·¤¿ºá¤äµõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤ò¤·¤¿ºá¤Ê¤É3¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ï2Ç¯4¤«·î¤Î´Ö¤Ë¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü9000²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê°ãË¡ÅÒÇî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢1Ç¯1Æü¤Î¹´¶Ø·º¤Ê¤É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï»ÊË¡¼è°ú¤Ë¹ç°Õ¤·ºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿Â¾¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤äÂ¾¤Î¸µÄù¤á¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ºÇÂç¤Ç18Ç¯¤Î¹´¶Ø·º¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º·Ú¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
ÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¸å¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤¬ÌîµåÅÒÇî¤Ë°ìÀÚ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤éÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½25²¯±ß¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Ç¡¢º£Ç¯2·î¡¢4Ç¯9¤«·î¤Î¹´¶Ø·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢6·î¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Ë®·ºÌ³½ê¶É¤Î¼õ·º¼Ô¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29Æü»þÅÀ¤Ç¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ï2029Ç¯¤Î6·î11Æü¤Ë½Ð½ê¤¹¤ë¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ºÌ³½ê¶É¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖºÆÈÈËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÉþÌò´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£