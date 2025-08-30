オリオールズ・菅野智之投手（３５）がドジャース・大谷、山本の２人とメジャー初対戦する可能性が２８日（日本時間２９日）、浮上した。菅野は次回登板が３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦になることが発表されたが、このまま中５日でいくと、その次は９月６日（同７日）の本拠地・ドジャース戦が有力。打者大谷だけでなく、山本も中５日でくれば初の投げ合いが実現する。

菅野は巨人時代の１５年６月１０日の交流戦（札幌Ｄ）で日本ハム・大谷と初対戦し、２打数２安打１四球と当時２０歳の二刀流に完敗した。首痛からの復帰戦だった影響もあっただろうが、２回の初打席で左中間へ二塁打を放った大谷は「（菅野は）普段は対戦しない投手。初球から積極的にいこうと」と振り返っている。ともに１２年ドラフト１位と“同期”の２人がＭＬＢに舞台を移し、１０年ぶりに相まみえる。

菅野と由伸は日本では２１年、２２年とオープン戦（ともに京セラＤ）で２度投げ合ったことあるが公式戦ではない。チーム最多勝同士の投げ合いとなれば、１点を争う試合になるはずだ。