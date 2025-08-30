Ｓｎｏｗ Ｍａｎの深澤辰哉（３３）、ラウール（２２）、目黒蓮（２８）が２９日、韓国・ソウルで３０日からスタートする初のポップアップ（期間限定）イベント「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ １ｓｔ ＰＯＰ―ＵＰ」（９月１４日まで）の開幕前イベントに出席した。

ソウルから始まり、台北、バンコク、大阪、東京のアジア５都市で開催するポップアップイベント。会場では、体験型プログラムや限定グッズの販売などプレミアムな空間を提供する。

３０日のオープンに先駆け、ソウルの会場を訪れた深澤は「白い世界観で表現されていて、Ｓｎｏｗ Ｍａｎを知っていただける場所となっており、いつも応援してくださる方々にも楽しめる場所になったと思います」と現地のファンで盛況となることを予感する。

ストアは「真夏の中の真冬」をコンセプトとしており、入り口にはグループ名を象徴する巨大な雪だるまを設置。ラウールは「想像以上の規模感とチャーミングな空間でした」と声を弾ませ、「（自分と最も相性の良いメンバー探しができるプログラムの）推しメンバー診断がオススメです」と笑顔で呼びかけた。

目黒は、メンバーと一緒に撮影しているかのような体験などが可能なフォトブースが気に入った様子で「これは楽しい。フォトスポットがたくさんあり、ここに来ないと体験できないことがあり良い思い出になりました」と充実の表情。ワールドワイドにファンを楽しませる企画が幕を開ける。