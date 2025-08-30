ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、リーチをかけているド軍通算１００本塁打を狙う。７４９日ぶりの勝利となるドジャース初白星から一夜明けた２８日（日本時間２９日）は休養日で、２９日（同３０日）からは８月最終カードとなる本拠地・Ｄバックス戦。４６号が出れば、昨季の５４本塁打と合わせて節目の１００号到達となる。また、ロサンゼルス郊外には、日米で大人気の大谷の愛犬・デコピンが“壁画デビュー”を果たし、新たな名所が誕生した。

壁画にも描かれた「確信歩き」の特大アーチで、大谷がドジャース通算１００号の節目を飾る。キング争いでは、並んでいたフィリーズ・シュワバーがこの日１試合４発を放ち一気に差をつけられた。２９日（同３０日）からは本拠地・Ｄバックス３連戦。初戦で４戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせて大台に到達する。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は、１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多で、２００１〜０２年Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、６０〜６１年Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続く。大谷はあと１本で、史上４人目の快挙となる。

溺愛する“人気者”もついに壁画デビューだ。ドジャースタジアムから車で４０分ほどにある観光地「レドンドビーチ」付近の建物外壁には、ＮＢＡのスーパースターのＫ・ブライアントさんに加え、フリーマン、ベッツ、確信歩きをする大谷の姿。そして本拠地名物グルメ「ドジャードッグ」をくわえる愛犬デコピンの巨大壁画が完成した。手がけたのは、ロサンゼルス市内でも数々の作品を残す壁画アーティスト、グスタボ氏。サイズは縦７メートル×横１５メートルにおよび、来年２月に絵本デビューも控える愛犬が、一足先に“観光名所”となった。

チームは４連勝中で２位パドレスとは２ゲーム差をつけ、地区Ｖマジックは「２６」。一方、大谷は１２日に４戦連発４３号を放ち、年５８発ペースだったが、今は同５４発ペースとやや下降気味。久しぶりの白星の余韻をかみ締めたであろう休養日には、自身のインスタグラムでデコピンが約１５秒間立ち続ける芸も公開。つかの間の休息を力に、再び「ヒリヒリするような９月」へ―。節目のアーチで勢いを取り戻す。（竹内 夏紀）