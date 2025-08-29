µÁÊì¤«¤éÌîºÚ¤òÄº¤¤¤Æ¤â¡Ö³ä¤ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê´À¡Ë¡×²Ç¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ØÈá¤·¤¤¥¦¥é»ö¾ð¡Ù
Äº¤Êª¤È¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÌã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤ä»³ºÚ¤Ê¤É²¼½èÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡¢É®¼ÔÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤â¤¦Ìã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤«¤éÂçÎÌ¤Î»³ºÚ¤¬ÆÏ¤²¼½èÍý¤¬¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡©
µÁÊì¤¬ÌîºÚ¤ä»³ºÚ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¼½èÍý¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ø³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃÇ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×¤È°ì½ï¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ëA»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦¥Ñー¥È¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯6·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
illustrator¡§¤Ù¤³¤â¤Á85
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K
°û¤ßÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤Î¸µ¥¥ã¥Ð¾î¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤¹¤Ã¤È¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·Á³¿Í¤¿¤é¤·¤¬Éð´ï¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿Í¤«¤é½Å¤¤ÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¸å¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼èºà¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¼ç¤Ë½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¥é¥¤¥¿ー¡£