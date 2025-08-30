◇30日から来月14日まで先行開催イベント

Snow Manの深澤辰哉（33）、目黒蓮（28）、ラウール（22）が29日、ソウルの「XYZ Seoul」で行う初のポップアップイベントの会場を訪れた。きょう30日から来月14日まで、グッズ販売のほか多様な展示を展開する期間限定店舗などの先行開催イベントに参加。目黒は「これは楽しい。ここに来ないと体験できないことがあり良い思い出になりました。ぜひ、会場で体験してみてください」とアピールした。その後台北、バンコクを回り、日本では東京、大阪で実施される。

季節の反転をコンセプトにした「真夏の中の真冬」をテーマにしたイベント。来場者は巨大な雪だるまに迎えられて入館すると、オリジナルフレームで撮影できるフォトブースなどさまざまなコンテンツを体験できる。今回のイベントの狙いの一つは国際的なファンの輪を広げること。韓国の人々にグループに存分に浸ってもらい、その魅力を体感させる。

深澤は「白い世界観で表現されていて、Snow Manを知っていただける場所となっている。いつも応援してくださる方々も楽しめる」と自信。ラウールは「想像以上の規模感とチャーミングな空間でした」と目を輝かせ、自分と最も相性のいいメンバーを判定する「推しメンバーテスト」をお勧めした。

今月23日にはタイで「サマーソニック」に出演。韓国では人気音楽番組「M COUNTDOWN」に初出演を果たし、熱視線が注がれている。新型コロナの影響で、デビュー時に断念したアジアでのコンサートツアーに向けて前進していることは間違いない。9人が世界へ大きく羽ばたいていく。 （糸賀 日向子）