¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦»°¾åÊþÌé¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡¡DeNA¡¢µð¿Í¤ÇÄÌ»»368»î¹çÅÐÈÄ¡¢121¥Û¡¼¥ë¥É
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï29Æü¡¢DeNA¡¢µð¿Í¤ÇÄÌ»»368»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿»°¾åÊþÌéÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸©´ôÉì¾¦¡¢Ë¡Âç¡¢JX¡½ENEOS¡Ê¸½ENEOS¡Ë¤ò·Ð¤Æ13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇDeNAÆþ¤ê¡£µð¿Í¤ÇNPBºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»10¾¡16ÇÔ23¥»¡¼¥Ö¡¢121¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦22¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï47»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤â¡¢º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨7¡¦64¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À1¥«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î°ìµå¤Þ¤ÇÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£