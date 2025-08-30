¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ö»ä°Ê¾å¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×Â¾¿Í¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È
½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÀëÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥¿¥á¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÂ¾¿Í¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬¡¢ÀëÅÁ¤Î¤¿¤áÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÂ¾¿Í¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»ä¡¢»ä°Ê¾å¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ËÅÙ¤Î´¨¤¬¤ê¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎäË¼¤ÎÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤ÏËè²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¤Ä¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÎäË¼¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤ß¤ó¤Ê½ë¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤«¡×¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
