女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、2人の連名で結婚していたことを発表した。趣里の第1子妊娠も公表。今春の週刊誌報道で交際がスクープされ、三山の婚約破棄トラブルも相まって、熱愛の行方が注目されていた。趣里の両親である水谷豊（73）と伊藤蘭（70）夫妻の支えも受け、新しい命を守り育てていく。

世間を驚かせた交際報道以降、関係性が注目されていた2人がついにゴールインを報告した。直筆で連名の署名を添えた報告文を、それぞれのインスタグラムで同時に投稿。「このたび、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました」と発表した。

さらに「何よりも無事に第1子が誕生してから、皆さまにお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と公表のタイミングについて説明した。

水谷、伊藤夫妻の1人娘である趣里は11年に女優デビュー。18年の主演映画「生きてるだけで、愛。」での振り切れた演技が評価され、日本アカデミー賞新人俳優賞に輝いた。23年度後期のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロインをつかみ、「ブギの女王」を熱演。実力を世に広く知らしめた。

RYOKIはBE：FIRSTとして21年11月にメジャーデビュー。24年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」では主人公の弟を演じるなど、幅広く存在感を発揮してきた。一方で4月に実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが一部で報じられ、BE：FIRSTとしての活動を一時休止。当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったという。

三山のトラブルなどを受け、水谷が結婚に反対しているとの報道もあったが、趣里と三山は「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と強調した。

「これからも2人で力を合わせて、心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と結んだ。水谷、伊藤夫妻にとっては初孫の誕生となる。

趣里の今後の活動や出産時期などについては公表されていない。

○…趣里の母伊藤はこの日、インスタグラムを更新して愛娘を祝福した。「趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね」とつづり、趣里と2人でステージ上で手をつなぐ写真を投稿。「＃HappilyEverAfter ＃三山凌輝 ＃趣里 ＃LoveAndHappiness」と三山の名前も記し、趣里は同投稿に「いつも、本当にありがとう」と感謝の言葉を寄せた。

◆趣里（しゅり）1990年（平2）9月21日生まれ、東京都出身。11年デビュー。俳優水谷豊、伊藤蘭夫妻の長女。NHK連続テレビ小説では「とと姉ちゃん」（16年）に社員役で出演、23年「ブギウギ」では笠置シヅ子をモデルとしたヒロインを演じた。24年にはフジ系「モンスター」に主演。映画でも「ほかげ」（23年）などに主演し、テレビ、映画や舞台でも活躍。血液型O。

◆三山凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身。16年俳優デビュー。映画「縁側ラヴァーズ」ドラマ「ダメな私に恋してください」、2・5次元ダンスライブ「ツキウタ。」などに出演。21年、ボーイズグループ発掘オーディションで、「BE：FIRST」メンバーに。今年「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。別名RYOKI。血液型O。